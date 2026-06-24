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Власти Новосибирской области озвучили лимиты на отпуск топлива на АЗС

Правительство Новосибирской области утвердило рекомендации по отпуску нефтепродуктов на АЗС. При этом губернатор Андрей Травников подчеркнул, что дефицита топлива не наблюдается.

«Поставки топлива в регион осуществляются в соответствии с имеющимися планами. За прошедшие сутки все сети АЗС на территории Новосибирской области продолжали стабильно отпускать топливо розничным покупателям. На отдельных станциях отмечалось временное отсутствие некоторых видов бензина в связи со сроками прибытия и разгрузки бензовозов», – сообщил глава региона в «Максе».

Владельцам сетей АЗС в Новосибирской области рекомендовано при риске образования общего дефицита топлива на их станциях ввести ограничения на отпуск нефтепродуктов за одну транзакцию. Рекомендуемые лимиты на трассовых АЗС составляют бензины 40 литров и дизель 200 литров. На остальных АЗС региона – 40 и 80 литров соответственно.

«Минпромторгу совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области поручено усилить работу по еженедельному мониторингу запасов топлива в регионе, а также проводить ежедневный анализ розничных цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях», – подчеркнул Травников.

Ранее ограничения на продажу автомобильного топлива были введены в Омской области. По словам губернатора Виталия Хоценко, решение принято «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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