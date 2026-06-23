В Омской области ввели лимит на продажу бензина

Ограничения на продажу автомобильного топлива введены в Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Решение принято «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции», – пояснил глава региона в «Максе».

По его словам, на АЗС топливо отпускают только в бак автомобиля. Также введены ограничения по литражу: 40 литров бензина, 80 литров дизтоплива. На трассовых АЗС лимит по бензину составит 40 литров, по дизтопливу – 200 литров. Ограничений на сжиженный углеводородный газ (СУГ) нет, добавил глава региона.

В соседней Новосибирской области, тем временем, только готовятся ввести лимит на продажу топлива на заправках.

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение», – написал губернатор региона Андрей Травников в «Максе».

Он добавил, что поручил региональному минпромторгу провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу.

Накануне о введении ограничений на продажу бензина и дизеля объявили власти Саратовской области.

Омск, Новосибирск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube