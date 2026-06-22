В Саратовской области введены ограничения на продажу бензина

В Саратовской области с 23 июня вводятся ограничения на продажу автомобильного топлива. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Оперативным штабом региона принято решение С 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц – не более 30 литров на одну машину. Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Бусаргин обратил внимание, что на протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности.

Саратов, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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