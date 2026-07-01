На фоне сложностей с бензином россияне раскупили доступные электрокары

В России выросли продажи гибридных и электрических автомобилей. По словам экспертов, рост спроса на альтернативные моторы обусловлен сложностями с поставками бензина. Однако автодилеры оказались не готовы к повышенному интересу со стороны россиян.

На прошлой неделе на учет встали 1754 автомобиля с гибридной силовой установкой, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Спрос в сравнении с предыдущей неделей вырос на треть и почти на 50% превышает средний уровень продаж в этом году – 1173 штуки в неделю.

Также растет интерес к покупке электромобилей, но он ограничен числом предложений. Импортные электрокары оказались у дилеров в дефиците, а российские производители оказались не готовы к росту спроса и испытывают нехватку машинокомплектов.

На вторичном рынке самые доступные модели «электричек» и гибридов практически исчезли из объявлений, отмечают аналитики.

Представители дилерского сообщества подтвердили, что фиксируют рост интереса к электромобилям и гибридам. Первые признаки оживления были заметны еще в мае – начале июня, но одномоментное усиление наблюдается именно на фоне проблем с топливом и очередей на АЗС.

Вместе с тем, в отрасли не считают, что речь идет о массовой одномоментной миграции всего рынка, но отмечают поведенческий сдвиг. Клиенты начали брать во внимание не только цену автомобиля, но и стоимость владения, доступность топлива, риски эксплуатации и личную независимость от ситуации на АЗС. Однако к устойчивому долгосрочному или взрывному росту продаж «чистых» электромобилей это вряд ли приведет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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