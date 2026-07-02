В Минэнерго предупредили о мошенниках, публикующих фейковые данные о наличии топлива на АЗС

Министерство энергетики РФ предупредило о рисках посещения ресурсов, которые публикуют данные о наличии топлива на автозаправках. Такие площадки размещают непроверенную информацию и могут незаконно собирать персональные данные.

«С конца июня 2026 года отмечается рост активности интернет-ресурсов, предоставляющих информацию о наличии топлива на АЗС. При этом такая информация якобы вносится самими автомобилистами», – сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Такие ресурсы могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных, и манипулировать информацией.

«Министерство энергетики Российской Федерации на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и координирует меры, направленные на обеспечение его устойчивости», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минэнерго добавили, что в ежедневном режиме контролируют выполнение рекомендаций и работают над подготовкой и реализацией комплекса мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка топлива, по поручению вице-премьера Александра Новака.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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