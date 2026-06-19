ФАС проверит ценообразование на московских АЗС «Трасса»

Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценообразовании на топливо в сети АЗС «Трасса», которой владеет компания «Евротранс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Компания до 26 июня должна предоставить данные о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации, а также сведения о рентабельности продаж и экономическое обоснование повышения стоимости топлива.

По информации ФАС, «Евротранс» владеет 57 заправками в Москве и Подмосковье и является одним из крупнейших независимых топливных операторов в столичном регионе.

Накануне аналогичный запрос о ценах на топливо антимонопольное ведомство направило крупнейшей независимой сети АЗС Московского региона «Нефтьмагистраль» после резкого повышения цен на заправках. По данным СМИ, стоимость бензина марки АИ-95 на заправках сети составила почти 95 рублей за литр, что в среднем на 20 рублей дороже, чем на соседних сетевых АЗС.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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