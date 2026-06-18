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ФАС потребовала от столичной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обоснование повышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба направила запрос крупнейшей независимой сети АЗС Московского региона «Нефтьмагистраль» после значительного роста цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Компания до 26 июня должна предоставить антимонопольному ведомству информацию о средневзвешенной цене на бензин, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС, рентабельности продаж. Кроме того, «Нефтьмагистраль» должна направить экономическое обоснование изменения стоимости топлива.

Поводом послужило резкое повышение цен на АЗС сети. Стоимость бензина марки АИ-95 составила почти 95 рублей за литр, что в среднем на 20 рублей дороже, чем на соседних сетевых АЗС, сообщает Baza. Кроме того, по данным СМИ, на ряде заправок «Нефтьмагистрали» была приостановлена продажа дизтоплива.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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