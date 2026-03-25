Правительство готовит новую заморозку экспорта бензина, чтобы остановить рост цен на топливо

Правительство России рассматривает возможность введения нового запрета на экспорт бензина для его производителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники агентства уточнили, что, скорее всего, запрете будет установлен сразу на квартал.

Вице-премьер Александр Новак на сегодняшней коллегии Минэнерго обращал внимание, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.

«Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread – разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами) в мире, и это накладывает также свой отпечаток, в т.ч. не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка…» – пояснил Новак.

По его словам, потребуются согласованные решения с энергетическими компаниями в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках. Вице-премьер подчеркнул, что задача «непростая, сложная, и это прямо очень срочно».

В настоящее время до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей. Биржевые цены на топливо в России растут с конца февраля на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Москва, Анастасия Смирнова

