Минэкономразвития РФ ожидает укрепления рубля

Министерство экономического РФ ожидает укрепления российского рубля. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте.

«Главное, мы понимаем, что будет все равно давить (в сторону укрепление рубля) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс – услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, – то ситуация будет такой», – пояснил министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс (в сентябре закладывался среднегодовой курс 92,2 руб. за доллар на 2026 г). Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза», – уточнил Решетников.

Ранее сообщалось, что накануне, 26 марта, Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 27 марта. Евро стал дороже 95 рублей, американский доллар превысил отметку 82 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

