российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2026, 20:01 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Минтранс РФ: авиасообщение приостановлено с 9 государствами Ближнего Востока

В настоящее время закрыто воздушное пространство 10 государств Ближнего Востока в условиях обострения обстановки. В их числе Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия. Как уточнил Минтранс России, на данный момент приостановлены рейсы в/из 9 государств.

В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых – в Россию из ОАЭ и обратно, оформлены возвраты более 10 тысяч билетов.

«Безопасность полетов и поддержка пассажиров остаются абсолютными приоритетами», – подчеркнули в ведомстве.

Сегодня вечером, 2 марта, аэропорт Шереметьево планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways, из Маската авиакомпании Oman Air.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Катар остановил производство СПГ из-за атак иранских беспилотников / Президенты России и ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке / Мошенники предлагают россиянам «вывозные» рейсы с Ближнего Востока / Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля / «Ожидаем взлета цен на нефть», – экономист рассказал о последствиях атаки на Иран / Иран отказался вести переговоры с США / Два танкера подверглись атакам при попытке пройти через Ормузский пролив / В Иране более 140 человек погибли при атаке на школу для девочек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Транспорт, Туризм, Ближний Восток, правительство РФ,