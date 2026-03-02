Минтранс РФ: авиасообщение приостановлено с 9 государствами Ближнего Востока

В настоящее время закрыто воздушное пространство 10 государств Ближнего Востока в условиях обострения обстановки. В их числе Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сирия. Как уточнил Минтранс России, на данный момент приостановлены рейсы в/из 9 государств.

В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых – в Россию из ОАЭ и обратно, оформлены возвраты более 10 тысяч билетов.

«Безопасность полетов и поддержка пассажиров остаются абсолютными приоритетами», – подчеркнули в ведомстве.

Сегодня вечером, 2 марта, аэропорт Шереметьево планирует обслужить первые рейсы после приостановки авиасообщения с ближневосточными странами: из Абу-Даби перевозчика Etihad Airways, из Маската авиакомпании Oman Air.

Москва, Анастасия Смирнова

