Понедельник, 2 марта 2026, 16:12 мск

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля

Фото: Pixabay

Иран атаковал офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Офис и место расположения командующего военно-воздушными силами этой армии были поражены в ходе целенаправленных и внезапных ракетных ударов «Хейбар» в десятой волне, нанесенных вооруженными силами Исламской Республики», – говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что удары были сосредоточены на правительственном комплексе. Судьба Нетаньяху остается неизвестной.

По некоторым данным, премьер Израиля в настоящее время находится в столице Германии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль, Иран,