Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля

Иран атаковал офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Офис и место расположения командующего военно-воздушными силами этой армии были поражены в ходе целенаправленных и внезапных ракетных ударов «Хейбар» в десятой волне, нанесенных вооруженными силами Исламской Республики», – говорится в заявлении.
В КСИР добавили, что удары были сосредоточены на правительственном комплексе. Судьба Нетаньяху остается неизвестной.
По некоторым данным, премьер Израиля в настоящее время находится в столице Германии. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Тегеран, Зоя Осколкова
