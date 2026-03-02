Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля

Иран атаковал офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Офис и место расположения командующего военно-воздушными силами этой армии были поражены в ходе целенаправленных и внезапных ракетных ударов «Хейбар» в десятой волне, нанесенных вооруженными силами Исламской Республики», – говорится в заявлении.

В КСИР добавили, что удары были сосредоточены на правительственном комплексе. Судьба Нетаньяху остается неизвестной.

По некоторым данным, премьер Израиля в настоящее время находится в столице Германии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Тегеран, Зоя Осколкова

