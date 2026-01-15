Китай запретил бизнесу применять системы кибербезопасности из США и Израиля из-за шпионажа

В Китае компаниям запретили использовать решения в сфере кибербезопасности, разработанные американскими и израильскими компаниями. Разработанные для защиты системы посчитали шпионским ПО.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, под ограничения попали продукты ряда крупных игроков рынка кибербезопасности из США и Израиля. Китайские регуляторы считают, что зарубежное программное обеспечение может собирать и передавать за границу конфиденциальную информацию.

Некоторые компании, которые попали в «черный» список, утверждают, что не имели дел с организациями в КНР, другие говорят, что выручка от китайского рынка не является для них основной. Таким образом, масштаб от заградительных мер не повлияет на прибыль.

Однако фондовый рынок уже отреагировал на решение китайских регуляторов: акции отдельных технологических компаний продемонстрировали заметное снижение.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

