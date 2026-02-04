Путин назвал образцовым партнерство Китая и России

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели сеанс видеосвязи, во время которого подвели итоги двусторонних отношений в 2025 году и определили планы по развитию дальнейших взаимодействий.

Лидеры отметили, что экономическое сотрудничество России и Китая в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Путин назвал партнерство Китая и России образцовым, прежде всего в экономике и гуманитарной сфере.

«Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов», – сказал президент РФ.

Россия сохранила лидерство по поставкам в КНР энергоресурсов. Кроме того, продолжает активный диалог в области мирного атома, продвижение высокотехнологичных проектов, в том числе в промышленности и исследовании космоса. «Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20%», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в прочности и развитии связей России и Китая вне зависимости от международной конъюнктуры. «Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках: в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль», – отметил Путин.

В свою очередь, председатель КНР призвал разработать новый грандиозный план по двустороннему взаимодействию. «Китайско-российские отношения вступают в новый этап. Торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, кооперация в новых сферах успешно продвигается», – сказал Си Цзиньпин. Он сообщил, что 2026 год – первый год 15-й пятилетки в КНР, а также выразил готовность более активно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и делиться новыми возможностями развития со странами мира, включая Россию.

«Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегическое взаимодействие, вместе нести ответственность крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории», – подчеркнул председатель КНР.

Москва, Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

