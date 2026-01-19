В Китае при взрыве на заводе погибли двое и пострадали более 80 человек

В Китае продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва на металлургическом заводе. По предварительным данным, погибли два человека, более 80 ранены и восемь числятся пропавшими.

Взрыв прогремел на предприятии компании Baotou Steel в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия. На месте работают спасатели. Продолжается разбор завалов.

В настоящее время известно о двух погибших, 84 пострадавших. Еще восемь рабочих числятся пропавшими без вести.

Причины взрыва устанавливаются, для проведения расследования местные власти создали рабочую группу.

Пекин, Зоя Осколкова

