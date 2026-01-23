российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 13:02 мск

Подавший сигнал бедствия российский самолет благополучно сел в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air совершил незапланированную посадку в Китае. Об этом сообщил авиаперевозчик.

Boeing 757-2Q8 направлялся с тайского Пхукета в Барнаул и подал сигнал бедствия в небе над КНР. На борту находились 238 человек. Было решено приземляться в Ланьчжоу.

Лайнер выработал топливо и сел в китайском аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал.

По информации источников телеграм-канала Shot, причиной экстренного приземления мог стать отказ одного из двигателей, однако официального подтверждения на этот счет не поступало.

Пекин, Зоя Осколкова

