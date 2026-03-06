Китай обогнал США в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров

Китай занял первое место в мире среди стран с самым большим числом долларовых миллиардеров. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Hurun Global Rich List, составленного исследовательской организацией Hurun.

По данным аналитиков, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило четыре тысячи, достигнув 4020 человек.

Первое место занял Китай, где проживают 1110 человек с состоянием, превышающим миллиард долларов. Показатель вырос за год на 287.

Вторая страна в списке – США, где число миллиардеров увеличилось на 130 и достигло 1000 человек.

Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году. Затем следуют Германия, Великобритания и Швейцария.

Россия – на седьмой строчке со 105 жителями-миллиардерами.

Пекин, Зоя Осколкова

