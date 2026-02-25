российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 12:38 мск

Китай заявил о принятии мер после внесения компаний из КНР в список антироссийских санкций

Фото: FreePik

Пекин намерен принять меры для защиты интересов своих компаний, которые попали в список антироссийских санкций Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что торговое сотрудничество России и Китая не должно подвергаться вмешательству или влиянию. «Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов», – добавила Мао Нин.

Накануне Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В перечень включили 297 новых наименований, среди которых 240 компаний, семь физлиц и 50 судов. Под ограничения попали и юрлица из ОАЭ и Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

