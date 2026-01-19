В Китае задержали двух мужчин за фейки о пандах

В Китае задержали двух мужчин, которые распространяли в соцсетях ложную информацию о пандах. Об этом сообщило управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду.

По данным правоохранительных органов, двое мужчин умышленно распространяли фейковые сообщения с заголовком: «Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем».

Мужчин поместили под стражу. «Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка», – заявили в управлении.

В полиции подчеркнули, что любые действия, связанные с распространением ложной информации в интернете, нарушением общественного порядка и разжиганием регионального противостояния, будут расследованы в соответствии с законом.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube