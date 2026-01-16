российское информационное агентство 18+

Пятница, 16 января 2026

В Ливане два человека погибли в результате атак израильских дронов

В Ливане два человека стали жертвами атак израильских боевых беспилотников. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Дроны ЦАХАЛ атаковали автомобили в поселках Аль-Мансури и Мейфидун. В результате погибли два мирных жителя, отметили в ливанском минздраве.

Ранее израильская авиация нанесла серии ударов по трем населенным пунктам на юге Ливана и по горным высотам на востоке страны. Согласно заявлениям целями являлись объекты военной инфраструктуры движения «Хезболлах». При этом израильская армия опубликовала на своих арабоязычных ресурсах карты и призвала мирных жителей покинуть обозначенные красным территории.

В свою очередь ливанские власти неоднократно указывали на то, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня и посягает на суверенитет республики.

Бейрут, Зоя Осколкова

