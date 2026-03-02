Президенты России и ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, спровоцированную агрессией США и Израиля против Ирана. Тегеран предпринял жесткие ответные действия.

«С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу», – сказано в сообщении.

Как отметил Путин, российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов, активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона.

Однако, как подчеркнул российский лидер, мирный процесс был сорван в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права».

«Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы. Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры договорились оставаться в плотном контакте.

