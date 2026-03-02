Мошенники предлагают россиянам «вывозные» рейсы с Ближнего Востока

Мошенники пользуются ситуацией, возникшей на Ближнем Востоке, и предлагают «помощь» желающим вернуться домой россиянам. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Специалисты фиксируют всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. «Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах», – рассказала Лазарева.

По ее словам, аферисты задействуют несколько видов мошеннической деятельности – телефонное мошенничество, фишинг и скам. «Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний», – уточнила глава проекта Народного фронта.

Россиянам, оказавшимся за пределами страны, рекомендуется сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.

Москва, Зоя Осколкова

