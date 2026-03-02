российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 марта 2026, 16:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мошенники предлагают россиянам «вывозные» рейсы с Ближнего Востока

Мошенники пользуются ситуацией, возникшей на Ближнем Востоке, и предлагают «помощь» желающим вернуться домой россиянам. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Специалисты фиксируют всплеск активности мошенников, которые пользуются затруднительным положением россиян, оказавшимся за пределами России. «Наши пользователи подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки Emirates, Qatar Airways и Etihad и просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах», – рассказала Лазарева.

По ее словам, аферисты задействуют несколько видов мошеннической деятельности – телефонное мошенничество, фишинг и скам. «Атаки совершаются как на граждан, находящихся в регионе обострения, так и на пассажиров, ожидающих вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний», – уточнила глава проекта Народного фронта.

Россиянам, оказавшимся за пределами страны, рекомендуется сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Катар остановил производство СПГ из-за атак иранских беспилотников / Президенты России и ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке / Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля / «Ожидаем взлета цен на нефть», – экономист рассказал о последствиях атаки на Иран / Иран отказался вести переговоры с США / Два танкера подверглись атакам при попытке пройти через Ормузский пролив / В Иране более 140 человек погибли при атаке на школу для девочек / МИД: Россия готова помочь в поиске мирных путей разрешения кризиса на Ближнем Востоке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Ближний Восток,