Катар остановил производство СПГ из-за атак иранских беспилотников

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за атак иранских беспилотников на промышленные объекты госкомпании.

«В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», – сообщила компания (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Минобороны Катара заявило об ударах иранских дронов по энергообъектам в стране. Один из беспилотников атаковал резервуар с водой, используесый электростанцией в городе Месаид. Другой дрон поразил принадлежащий Qatar Energy объект энергетики в городе Рас-Лаффан. О погибших и пострадавших при атаке информации не поступало.

Завод Qatar Energy в Рас-Лаффане является одним из самых больших в мире комплексов по производству СПГ. Предприятие обеспечивает значительную часть валютных доходов Катара.

QatarEnergy контролирует 18-20% мировой торговли сжиженным природным газом, указывает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что оптовая цена на газ для Европы сегодня выросла более чем на 20%, приблизившись к 40 евро за мегаватт-час (МВтч) на фоне американо-израильских атак на Иран.

Доха, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube