Цены на газ в Европе выросли на 20 процентов на фоне кризиса в Иране

Оптовая цена на газ для европейского рынка сегодня выросла более чем на 20 процентов, приблизившись к 40 евро за мегаватт-час (МВтч) в результате американо-израильских атак на Иран. По сообщениям информационных агентств, существуют опасения по поводу долгосрочных перебоев в судоходстве в Ормузском проливе, через который проходит около трети мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Цена ключевого фьючерсного контракта на газ с поставкой в следующем месяце, примерно в 9:00 по центральноевропейскому времени, на виртуальной торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросла примерно на 22 процента, приблизившись к 39 евро за МВтч. Ранее, согласно данным сервера Barchart, она достигала 39,85 евро за МВтч.

Москва, Елена Васильева

