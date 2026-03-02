«Ожидаем взлета цен на нефть», – экономист рассказал о последствиях атаки на Иран

Иран намерен отомстить США и сражаться за свою независимость. Это приведет к резкому росту мировых цен на нефть, считает Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. «Новый День» приводит его колонку полностью.

«Ормузский пролив – одна из главных артерий мировой энергетики. Ежедневно через него проходит около 100 судов, многие из которых везут нефть из Персидского залива или следуют туда за ней. Регион дает миру 30% нефти. Иран не раз давал понять, что может перекрыть этот путь, если подвергнется агрессии. Весьма уязвима и вся добыча его соседей.

Агрессия налицо. И все же в первые ее дни рынок нефти не поверил в то, что удары США и Израиля по Ирану и ответные залпы – это серьезно. Он слишком часто видел в последние несколько лет декоративные обмены воздушными ударами. Но в интернете уже появились кадры горящего танкера в зоне конфликта и вышли прогнозы о том, что нефть может взлететь в цене до 200 долларов. На начало конфликта баррель нефти марки Brent стоил 72-73 доллара.

В накаляющейся обстановке восемь стран ОПЕК+, включая Россию, участвующих в добровольном дополнительном сокращении добычи нефти, 1 марта договорились в апреле нарастить производство на 206 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне некоторые аналитики пишут, что Иран не имеет права перекрывать Ормузский пролив надолго, так как это-де приведет его в состояние войны с соседями – другими странами-экспортерами нефти и разозлит покупателей. О том, что США и Израиль должны разозлить покупателей, такие аналитики не пишут.

Несомненно, Иран может перекрыть Ормузский пролив и политически, и военной силой. Уже есть кадры горящих морских нефтяных платформ ОАЭ. Это тоже форма воздействия на друзей США в регионе. Может быть разбита вся их инфраструктура добычи и вывоза углеводородов. Это обещает взлет цен и на природный газ. ЕС и Англия испытают шоковый дефицит.

Однако, кажется, конфликт близок к завершению, во всяком случае, такой сигнал подал Дональд Трамп. Народ Ирана не сверг «режим мулл», как его просили сионисты, сын бывшего шаха и политики из США. Значит, эта война способна растянуться на годы... Дональд Трамп это понял. И ему такой сценарий, похоже, не слишком по душе. Поэтому он заговорил о переговорах в своей привычной манере – мол, мне-то не надо, а персы уже просят.

Просит ли Иран об остановке конфликта, в котором США убили уже немало его руководителей и гражданских лиц, включая детей? Большой вопрос. США и Израиль начали крупную региональную войну. Закрытие Ормузского пролива есть самое малое, что может сделать Иран, народ которого жаждет отмщения агрессорам. Массовые акции с критикой США прошли в Ираке. Там может открыться наземный фронт, тогда как проамериканские аравийские монархии окажутся под ударом. Это надолго изменит ситуацию с их экспортом.

Легкой победы над Ираном у агрессоров не вышло. Теперь отвечает Иран. Если он будет сражаться за свою независимость, то цены на нефть резко вырастут.

Всю зону добычи нефти на Ближним Востоке можно и нужно парализовать в ответ на агрессию «Коалиции Эпштейна», пока виновные и их пособники не заплатят полную цену за свои преступления против народа Ирана. Россия в этой ситуации должна предупредить Азербайджан, что от него ожидается только приличное миролюбивое поведение. Это касается и всех больших друзей США в Закавказье. Пока же ожидаем взлета цен на нефть.

Апд: Началось! Цены на нефть сходу выросли на 9-10% на фоне ударов по Ирану. Растет и стоимость золота. Поставок из Персидского залива больше не ждут. Пишут о минимум 300 танкерах, отсеченных от рынка. Цены вырастут еще. Больше всего страдает Запад со своими большими издержками в производстве. Иран идет в войне с перевесом».

Как уже писал «Новый День», вчера Иран атаковал нефтяные танкеры при попытке пройти через Ормузский пролив. Ракета была выпущена по судну Skylight, следовавшему под флагом Палау. В результате на борту возник пожар. В настоящее время известно, что четыре члена экипажа получили ранения. Всего на танкере находилось 20 человек – 15 граждан Индии и 5 иранцев. Моряков экстренно эвакуировали. Кроме того, в результате ракетного удара был поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom у берегов Омана, передает Reuters.

Тегеран, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

