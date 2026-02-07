Россия оказалась на 4 месте по турпотоку в Израиль

По итогам 2025 года Россия оказалась на 4 месте по туристическому потоку в Израиль. Об этом сообщил представитель министерства туризма Израиля в комментарии РИА «Новости». По его словам, еврейское государство посетили чуть более 70 тысяч россиян.

Большее количество туристов в Израиль приезжает из США, Франции и Великобритании.

Примечательно, что в 2024 году еврейское государство посетили 72 тысячи россиян. В 2022-23 годах, до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное количество туристов из РФ, побывавших в Израиле, составляло около 160 тысяч.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube