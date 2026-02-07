российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 февраля 2026, 14:10 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Россия оказалась на 4 месте по турпотоку в Израиль

По итогам 2025 года Россия оказалась на 4 месте по туристическому потоку в Израиль. Об этом сообщил представитель министерства туризма Израиля в комментарии РИА «Новости». По его словам, еврейское государство посетили чуть более 70 тысяч россиян.

Большее количество туристов в Израиль приезжает из США, Франции и Великобритании.

Примечательно, что в 2024 году еврейское государство посетили 72 тысячи россиян. В 2022-23 годах, до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное количество туристов из РФ, побывавших в Израиле, составляло около 160 тысяч.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Израиль

В Ливане два человека погибли в результате атак израильских дронов / Китай запретил бизнесу применять системы кибербезопасности из США и Израиля из-за шпионажа / В Ливане Израиль открыл огонь из танков по испанским миротворцам ООН / Росавиация открыла ночное авиасообщение с Израилем / Нетаньяху направил прошение о своем помиловании президенту Израиля / В Сирии девять человек погибли в результате обстрелов со стороны Израиля / В секторе Газа после прекращения огня погибли 226 человек / Премьер-министр Израиля распорядился нанести мощные удары по сектору Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Туризм, Ближний Восток, Израиль,