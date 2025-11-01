В секторе Газа после прекращения огня погибли 226 человек

В секторе Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня погибли 226 человек, еще почти 600 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

По данным ведомства, только за последние двое суток в больницы Газы поступило 22 тела погибших. Девять человек были доставлены с ранениями, уточняет ТАСС.

Общее число жертв в секторе Газа с 7 октября 2023 года, когда Израиль начал военную операцию, достигло 68 858 человек, более 170 тысяч получили ранения.

Газа, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube