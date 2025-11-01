российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 ноября 2025, 19:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В секторе Газа после прекращения огня погибли 226 человек

Архив, фото: «Анадолу»

В секторе Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня погибли 226 человек, еще почти 600 получили ранения. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

По данным ведомства, только за последние двое суток в больницы Газы поступило 22 тела погибших. Девять человек были доставлены с ранениями, уточняет ТАСС.

Общее число жертв в секторе Газа с 7 октября 2023 года, когда Израиль начал военную операцию, достигло 68 858 человек, более 170 тысяч получили ранения.

Газа, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Премьер-министр Израиля распорядился нанести мощные удары по сектору Газа / Трамп заявил о готовности своих союзников на Ближнем Востоке ввести войска в Газу / Израильская армия нанесла удар по Рафаху / Для восстановления Газы придется вывезти 55 млн тонн обломков / Трамп заявил о невозможности сделки по Газе без бомбардировок по Ирану / ХАМАС передал Израилю всех заложников / ХАМАС освободил первую группу израильских заложников / Израиль продолжает бомбить Газу после объявлений о достижении мира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,