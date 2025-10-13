ХАМАС передал Израилю всех заложников

Палестинское движение ХАМАС освободило вторую партию заложников. Передача тел погибших состоится после полудня.

«Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста», – сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Это вторая группа удерживаемых ХАМАС израильтян. Ранее движение передало представителям Красного Креста семерых. Их отправили в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, откуда доставят в больницы для осмотра и оказания помощи.

Тем временем, израильская сторона готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам.

Кроме того, после полудня состоится передача тел 28 заложников, погибших в плену ХАМАС.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

Газа, Зоя Осколкова

