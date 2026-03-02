Израиль начал наступление в Ливане

российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает наступательную операцию на территории Ливана против ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом заявил начальник израильского генштаба Эяль Замир.

«Мы начали наступательную кампанию против «Хезболлы». Мы не только в обороне, мы мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сообщил военачальник, передает пресс-служба армии Израиля.

По его словам, решение о начале операции принято после массированных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны «Хезболлы» на северные территории Израиля. В ответ авиация Израиля нанесла удары по столице Ливана Бейруту и южным регионам страны.

По информации ливанского минздрава, в результате израильских бомбардировок погиб 31 человек, еще 149 получили ранения. Среди погибших – глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад.

В самой группировке заявили, что их действия стали ответом на региональную эскалацию, спровоцированную Израилем.

Тель-Авив, Наталья Петрова

