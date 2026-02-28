российское информационное агентство 18+

Израиль атаковал столицу Ирана

Фото: Pixabay

Израильские силы нанесли несколько ударов по столице Ирана. Операция планировалась совместно с США долгое время. Тегеран готовит ответ.

Несколько ракет, запущенных в рамках операции «Щит Иегуды», попали по университетской улице и району Джомхури в Тегеране, сообщают СМИ. Люди в панике пытаются найти укрытие. В центре города слышны взрывы.

По данным Reuters, верховного лидера Ирана Али Хаменеи нет в столице – он переведен в безопасное место. Тегеран готовится к ответным мерам, ответ будет сокрушительным, рассказал агентству иранский чиновник.

Как заявил представитель Минобороны Израиля, операция планировалась месяцами, а дата начала была определена несколько недель назад. Окончательное решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе.

Тем временем, Израиль закрыл свое воздушное пространство в ожидании ответных ударов со стороны Ирана.

В Минтрансе РФ сообщили об изменениях в работе российских авиакомпаний из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля. Совместно с Росавиацией заранее проработаны обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время.

«При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. О корректировках в расписании перевозчики будут информировать пассажиров по своим каналам коммуникации», – добавили в Министерстве транспорта.

Тегеран, Зоя Осколкова

