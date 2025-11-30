Нетаньяху направил прошение о своем помиловании президенту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по уголовным делам. Об этом сообщает израильская пресса.

Против Нетаньяху возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия. Как отмечает РИА «Новости», его подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства. В одном из таких дел речь идет о принятии закона, который бы ограничивал возможности газеты-конкурента. В другом деле его подозревают в получении дорогих подарков от голливудского продюсера Арнона Мильчина.

Тель-Авив, Анастасия Смирнова

