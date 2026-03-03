Власти Израиля продлили срок действия виз для находящихся в стране иностранцев

Израиль продлил срок действия виз для иностранных граждан, которые находятся в стране. Об этом сообщает посольство России в Израиле.

«В связи с текущей ситуацией Управление по делам населения и миграции МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок их визы истекает в период с 22 февраля по 31 марта. Дополнительно обращаться в отделения МВД Израиля не требуется», – сообщили в дипмиссии.

Речь идет о туристических визах В2, рабочих визах В1, визах волонтера В4, учебных А2 и визах для священнослужителя А3. Разрешение на пребывание будет действовать еще три месяца. Кроме того, продлевается действие виз А1/А5 в целях воссоединения семьи и по гуманитарным причинам (для жителей палестинских территорий), а также виза сопровождающего члена семьи А4.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не верит в утверждение, что разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт перерастет в «бесконечную войну». Нетаньяху считает, что действия армий США и Израиля, наоборот, приведут к миру и демократии в Иране.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube