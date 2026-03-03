Нетаньяху: конфликт с Ираном не перерастет в бесконечную войну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не вверит, что разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт перерастет в «бесконечную войну», заявив, что он, наоборот, приведет к миру и демократии в Иране.

В понедельник в интервью Шону Ханнити на телеканале Fox News Нетаньяху заявил: «Это не бесконечная война. На самом деле, это то, что положит начало эре мира, о которой мы даже не мечтали».

Он повторил утверждения о необходимости принятия мер для предотвращения приобретения Исламской Республикой ядерного оружия, не предоставив при этом никаких доказательств того, что она приблизилась к его получению, отмечает CNN.

Эти заявления, поддержанные президентом США Трампом, противоречат данным американской разведки, которая оценила, что Ирану потребуется почти десять лет, чтобы разработать «военноосуществимую» межконтинентальную баллистическую ракету.

Трамп неуверенно высказывался о дальнейших планах, касающихся как продолжительности военной кампании США в Иране, так и того, кто может взять власть в стране. В интервью Джейку Тапперу на CNN в понедельник Трамп сказал: «Я не хочу, чтобы это затянулось слишком долго. Я всегда думал, что это продлится четыре недели. И мы немного опережаем график».

Трамп заявил CNN, что «большая волна» американского нападения на Иран еще впереди. Он изложил журналистам свои военные цели, заявив, что хочет уничтожить ракетный потенциал Ирана, истребить его военно-морской флот, положить конец его ядерным амбициям и остановить вооружение им воинствующих группировок. В интервью New York Post он сказал, что не исключает возможности ввода войск на территорию Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал Трампа, заявив, что «самые сильные удары еще впереди», но также отметил, что администрация Трампа считает, что цели операции против Ирана «могут быть достигнуты без участия наземных сил».

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube