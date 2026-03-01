В Иране более 140 человек погибли при атаке на школу для девочек

На юге Ирана один из запущенных из Израиля снарядов попал в школу для девочек. По предварительным данным, погибли 148 человек, еще 95 получили ранения.

Под удар попала начальная школа «Шаджаре Тайебе» в округе Минаб провинции Хормозган. Здание было практически разрушено, под обломками могут находиться люди.

К данному момент известно о 148 погибших и 95 пострадавших. На месте проводится поисково-спасательная операция.

Накануне США и Израиль начали военную операцию против Ирана, обстреляв Тегеран и несколько стратегических объектов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен уничтожить ракетную промышленность Ирана и их военно-морской флот. Глава Белого дома также добавил, что «цель заключается в защите американского народа путем устранения неминуемых угроз со стороны иранского режима». В ответ Иран произвел пуски ракет по американским базам в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне.

Позже стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он был убит в своем офисе ранним утром в субботу в ходе ракетного обстрела. Корпус стражей исламской революции анонсировал операцию мести США и Израилю.

Тегеран, Зоя Осколкова

