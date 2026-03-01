Корпус стражей исламской революции анонсировал операцию мести США и Израилю

Вооруженные силы Ирана заявили, что самая жестокая наступательная операция в истории Исламской Республики начнется в любой момент, угрожая Израилю и Соединенным Штатам за смерть верховного лидера страны. «Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнутся в ближайшее время на оккупированные земли и базы американских террористов», – предупредил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Иранское правительство заявило, что убийство аятоллы Хаменеи – «это великое преступление, которое никогда не останется без ответа и перевернет новую страницу в истории исламского мира».

Между тем, Верховный совет национальной безопасности страны (СНСК) заявил, что совместные американо-израильские нападения на Иран «начнут массовое восстание в борьбе с угнетателями мира».

SNSC, мощный орган, который координирует стратегии национальной обороны и безопасности Ирана, заявил, что Иран и его союзники будут только «более устойчивыми и решительными перед лицом угрозы со стороны США».

Между тем, Дональд Трамп, комментируя смерть Хаменеи, призвал Иран выходить на улицы и свергать режим.

Как сообщает CNN, страны-соседи Ирана были заранее предупреждены о ракетных ударах по Ирану. Представители некоторых из из них, например ОАЭ, уже высказали сожаление, что дипломатия не смогла помочь выйти из очередного кризиса. Иран в ответ уже обстрелял Израиль, одна из ракет упала в центре Тель-Авива. Также накануне обломки БПЛА «Шахед» привели к ранению 8 человек в Катаре, был поврежден аэропорт в Дубае, возник пожар в курортной зоне и так далее.

В рамках нового витка конфронтации с Израилем и США Иран заблокировал Ормузский залив. Это грозит проблемами на мировых рынках нефти.

Тегеран, Елена Васильева

