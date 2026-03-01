Верховный лидер Ирана погиб в ходе ракетного удара по резиденции

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Информация об этом озвучена государственным телевидением Ирана. «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», – говорится в сообщении.

Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу в ходе ракетного обстрела сил США и Израиля. С ним погибли некоторые члены семьи, в том числе зять и невестка. Кадры объективного контроля с места показывали, что офис президента исламской республики был, фактически, стерт с лица земли. Там остались одни руины.

В Иране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. Власти страны обещали месть США и Израилю.

Тем временем, Дональд Трамп в своем последнем выступлении по поводу Ирана отметил, что его будут бомбить всю неделю или сколько потребуется, чтоб уничтожить ядерную программу, ракетную промышленность и военно-морской флот.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

