Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерной сделке

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Несмотря на то, что прошлый опыт свидетельствует об отсутствии искренности и доброй воли США на переговорах, Тегеран по-прежнему готов вернуться за стол ядерных переговоров при условии полного учета законных интересов и опасений Ирана», – заявил министр.

Аракчи указал, что ядерному оружию нет места в оборонных доктринах и расчетах в области безопасности Ирана, и Тегеран всегда подчеркивал мирный характер своей деятельности в области ядерной энергии.

«Мы полностью готовы восстановить доверие и вступить в диалог на основе равноправия и взаимного уважения, – заключил министр.

Накануне телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения нового мощного удара по Ирану после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет не принесли результатов. Отмечалось, что глава американской администрации среди возможных сценариев рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. Как подчеркнули источники, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа США.

Сегодня газета The New York Times написала, что Трампу был представлен расширенный список военных мер против Ирана. В их числе проведение рейдов в Иране, удары по ядерным и ракетным объектам, а также по объектам, непосредственно связанным с руководством Ирана. В публикации указывается, что Трамп пока не одобрил ни один из предложенных вариантов, он остается открытым для дипломатического решения.

28 января Трамп пригрозил Ирану силовой операцией по аналогии с тем, как это было сделано в Венесуэле. По словам Трампа, военный флот уже направлен в район возможного проведения спецоперации. Американский лидер заявил, что Ирану нужно согласиться на ядерную сделку, в противном случае Тегерану грозит еще более худшая атака, чем операция «Полуночный молот», когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube