Трамп рассматривает нанесение нового мощного удара по Ирану – CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения нового мощного удара по Ирану после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет не принесли результатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников телеканала, глава Белого дома среди возможных сценариев рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, предположительно ответственным за убийства в ходе протестов в стране, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

Как подчеркнули источники, Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом января, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа США.

По словам собеседников CNN, в начале января США и Иран обменивались сообщениями – в том числе через оманских дипломатов, а также между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Обсуждалось возможность их личной встречи, но она так и не состоялась. Другой источник сообщил, что серьезных прямых переговоров между США и Ираном не было, поскольку Трамп в последние дни усилил угрозы военных действий.

По сведениям источников, на фоне угроз военных действий США также потребовали от Тегерана предварительных условий для встречи с иранскими официальными лицами, включая окончательное прекращение обогащения урана, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-группировок в регионе.

Самым большим камнем преткновения стало требование США к Ирану ограничить дальность действия его баллистических ракет, говорится в публикации. Тегеран отказался выполнить это требование и заявил США, что будет обсуждать только свою ядерную программу. США не ответили, что поставило обе стороны в тупик, указывают источники.

В то же время, неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что администрация США по-прежнему готова к диалогу с Ираном, которому «известны условия».

Тем не менее, США готовятся к возможным ударам по Ирану. По словам американского чиновника, американские военные перебрасывают в регион системы ПВО, включая дополнительные батареи Patriot, чтобы помочь защитить американские силы от возможного ответного удара Ирана. По данным нескольких источников, США также планируют перебросить в регион одну или несколько систем ПВО THAAD.

В среду глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что вооруженные силы страны полностью готовы «немедленно и решительно» ответить на любую агрессию против исламской республики со стороны США.

«Наши отважные Вооруженные силы готовы – с пальцами на спусковом крючке – немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей любимой земли, воздуха и моря», – написал Арагчи в X. МИД Ирана заявил, что эти заявления были ответом на угрозы со стороны Трампа.

Накануне президент США заявил о готовности группировки кораблей Военно-морских сил США во главе с авианосцем Abraham Lincoln провести силовую операцию против Ирана по аналогии с тем, как это было сделано в Венесуэле. По словам Трампа, военный флот уже направлен в район возможного проведения спецоперации. Американский лидер заявил, что Ирану нужно согласиться на ядерную сделку, в противном случае Тегерану грозит еще более худшая атака, чем операция «Полуночный молот», когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что США могут ударить по Иран в ближайшее время. «Нападение может произойти буквально в течение 24 часов, возможно, даже сегодня вечером по нашему времени», – спрогнозировал Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive (цитата по RT). Эксперт напомнил, что Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что, по его мнению, может означать подготовку к десантной операции.

Сегодня стало известно, что Трамп в ночь на пятницу, 30 января, выступит с заявлением на неизвестную тему. «В 4:30 дня (00:30 мск пятницы) президент сделает заявление из Овального кабинета», – говорится в расписании президента США на четверг. До этого в 18:00 мск у Трампа намечен закрытый брифинг по вопросам разведки, а в 19:00 мск президент США проведет заседание своего кабинета, передает РИА «Новости».

Тем временем, как пишет The New York Times, союзники США на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются снизить напряженность и предотвратить военный удар по Ирану, который, по их словам, мог бы привести к более масштабному конфликту в регионе.

Иранские официальные лица ранее заявили, что любое нападение спровоцирует ответные действия на Ближнем Востоке против союзников США, на территории которых расположены американские военные базы, что вызывает у таких стран, как Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, опасения по поводу возможных последствий крупного конфликта.

