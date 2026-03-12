российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026, 11:51 мск

В США с военной базы украли четыре разведывательных дрона

В США проводится расследование по факту кражи четырех разведывательных беспилотников с военной базы. За данные о преступниках объявлена награда.

Предположительно, кража была совершена в ноябре прошлого года. С базы Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки неизвестные вынесли четыре беспилотных аппарата Skydio X10D. Это небольшие квадрокоптеры, используемые военными для тактической разведки и наблюдения.

Стоимость таких дронов, в зависимости от конфигурации, составляет от 15 до 35 тысяч долларов.

Служба уголовных расследований министерства армии США предложила вознаграждение в размере до 5000 долларов за информацию, которая приведет к аресту лиц, ответственных за кражу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

