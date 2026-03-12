российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 марта 2026

Трамп заявил, что для США выгодны высокие цены на нефть

Фото: архив Белого дома

Соединенные штаты Америки, являясь крупнейшим производителем нефти, получают большую финансовую выгоду от повышения мировых цен на «черное золото». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«США крупнейший производитель нефти в мире, поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», – пояснил американский лидер в своей социальной сети.

Стоимость североморской нефти марки Brent с начала марта увеличилась почти на 35% и сейчас колеблется около уровня $100 за баррель. По состоянию на 16.33 мск цена майских фьючерсов повышалась на 7,61% – до $98,98 за баррель, уточняет «Прайм». Апрельских фьючерсы на американское «черное золото» WTI росли на 7,72% и торговались в близи отметки $94 за баррель.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

