Четверг, 12 марта 2026, 11:51 мск

СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проход через Ормузский пролив

Иранские власти разрешили проходить через Ормузский пролив судам под флагом Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеагентства, соглашение было достигнуто в ходе переговоров между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

После этого по меньшей мере два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», благополучно прошли через стратегически важный пролив несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.

После нападения США и Израиля на Иран Тегеран закрыл Ормузский пролив для прохода судов, перевозящих нефть из стран Персидского залива. За две недели несколько танкеров и сухогрузов были атакованы, а цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. На фоне дефицита несколько стран освободили нефтяные резервы, в том числе и США.

