Среда, 11 марта 2026, 16:14 мск

Три сухогруза атакованы в Ормузском проливе, два из них горят

Грузовое судно под флагом Таиланда подверглось атаке при прохождении через Ормузский пролив в среду вскоре после выхода из ОАЭ, сообщила Королевская военно-морская служба Таиланда. На судне Mayuree Naree после удара начался пожар.

Военно-морские силы Омана спасли 20 членов экипажа – граждан Таиланда, покинувших судно на спасательной шлюпке, и доставили их на берег в город Хасаб. У моряков ранения различной степени тяжести. Трое членов экипажа пропали без вести. Обстоятельства атаки расследуются.

Ранее сегодня сообщалось, что два коммерческих судна попали под обстрел в Ормузском проливе в среду. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), одно судно получило повреждения, все члены экипажа живы. На втором атакованном судне возник пожар, экипаж эвакуируют, передает «Интефракс».

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана пролив фактически оказался перекрытым.

Представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» заявлял, что иранские военные не позволят пройти через Ормузский пролив даже одному литру нефти в интересах США и их союзников, указывая, что цены на нефть не могут искусственно оставаться низким.

Бангкок, Наталья Петрова

