Вторник, 10 марта 2026, 10:19 мск

Новости В мире

Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

КСИР обозначил условие для прохода танкеров через Ормузский пролив

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) озвучил условие для свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Любая арабская или европейская страна, которая вышлет послов США и Израиля, получит право прохода через Ормузский пролив, начиная с завтрашнего дня, 11 марта, заявил КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил: если Иран будет блокировать проход танкеров с нефтью по Ормузскому заливу, его «ждут удары в 20 раз сильнее, чем были нанесены до этого».

Ранее КСИР заявлял, что полностью контролирует Ормузский пролив. Также отмечалось, что с начала вооруженного конфликта, спровоцированного США и Израилем, в Ормузском проливе было потоплено 10 танкеров, проигнорировавших предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен.

Ормузский пролив обеспечивает порядка 20% мировой торговли нефтью и до 30% поставок сжиженного природного газа. На фоне конфликта на Ближнем Востоке судоходство фактически остановлено. Ряд стран Персидского залива сокращают добычу нефти и газа, чтобы избежать накопления запасов. Из-за рисков, связанных с проходом через Ормузский залив, в мире резко подорожали морские перевозки. Мировые цены на нефть накануне выросли почти до $120 за баррель. Сегодня на фоне заявлений Трампа о том, что война с Ираном закончится «довольно скоро», цены на нефть упали ниже $100 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE, по состоянию на 10:09 мск, торгуются по $92,65 за баррель.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Ближний Восток

В мире, Политика, Ближний Восток,