МИД Ирана заявил, что страна будет воевать столько, сколько потребуется

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна будет продолжать ракетные удары столько, сколько потребуется, сообщает AFP.

Арагчи также исключил возможность переговоров после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном закончится «очень скоро».

Министр заявил американскому телеканалу PBS News, что его страна готова продолжать ракетные удары и что переговоры с Соединенными Штатами больше не стоят на повестке дня.

Тем временем, Дональд Трамп сообщил СМИ, что в течение первых 10 дней войны против Ирана Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 5000 целям.

В их числе оказалось более 50 иранских кораблей, сообщило Центральное командование США (CENTCOM), возглавляющее американские силы в регионе.

В заявлении также говорится, что среди других целей были: системы противовоздушной обороны, площадки баллистических ракет, производство ракет и беспилотников, а также средства военной связи.

Президент США также сообщил СМИ, что война с Ираном закончится «довольно скоро» и пригрозил: если Иран будет блокировать проход танкеров с нефтью по Ормузскому заливу, его «ждут удары в 20 раз сильнее, чем были нанесены до этого».

«Будут устранены легко уничтожаемые цели, которые сделают практически невозможным восстановление Ирана как государства. Над ними воцарятся смерть, огонь и ярость. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло! Это подарок США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив. Я надеюсь, что этот жест будет высоко оценен», – написал Трамп в своей соцсети «Правда».

Тегеран, Елена Васильева

