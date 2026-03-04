Стоимость морских перевозок из-за конфликта на Ближнем Востоке выросла сильно и резко

Стоимость морских перевозок резко возросла на фоне усиления боевых действий на Ближнем Востоке. Согласно данным LSEG, опубликованным Reuters, ставки фрахта супертанкеров (VLCC), направляющихся в Китай, достигли рекордного уровня в понедельник, составив 423 436 долларов в сутки. Это почти вдвое дороже, чем до начала войны между США, Израилем и Ираном.

«Фрахтователи сверхбольших танкеров (VLCC) ушли с рынка и избегают фрахтования судов, поскольку многочисленные инциденты привели к повышению уровня угрозы в районе Ормузского пролива, несмотря на то, что водный путь официально не закрыт», – сообщил CNBC менеджер по ценообразованию на фрахт в Европе компании Argus Media. Цены растут и в других географических регионах, поскольку это влияет на доступность судов, сообщает Reuters.

Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых запасов нефти, официально не закрыт для морского судоходства. В частности, нет никаких признаков того, что в этом районе ведётся добыча полезных ископаемых. Однако движение судов парализовано с прошлых выходных. Корабли скопились вдоль побережья в ожидании восстановления безопасности.

Сегодня КСИР сообщил, что полностью контролирует против.

«Закрытие Ормузского пролива было достигнуто в основном с помощью тактики запугивания и психологической войны», – поясняет специализированное издание Lloyd's List, отмечая, что Иран взял на себя ответственность за нападения на нефтяные танкеры. Это побудило страховые компании и судовладельцев отдать распоряжение судам не пытаться пересечь пролив.

Крупнейшая в мире судоходная компания, итало-швейцарская фирма MSC, в воскресенье отдала распоряжение всем своим судам в Персидском заливе «найти убежище». Ее французский конкурент, CMA CGM (владелец группы RMC-BFM, в которую входит BFM Business), накануне дал аналогичное указание своему флоту. По состоянию на вторник, «от 50 до 55 судов», плавающих под французским флагом или принадлежащих французским компаниям, все еще оставались заблокированными, сообщает французский канал BFMTV.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал волну пересмотра договоров страхования между страховщиками и судовладельцами в отношении пунктов о «военном риске», защищающих торговые суда, курсирующие в Персидском заливе, что привело к росту цен. Некоторые страховые компании теперь отказываются страховать регион от военного риска.

Кроме того, чтобы добраться до Европы из Азии, многие суда избегают Красного моря и Суэцкого канала из-за опасений возобновления нападений со стороны хуситов, союзников Ирана. Поэтому они предпочитают обогнуть Африку через мыс Доброй Надежды, расположенный на южной оконечности Южной Африки, чтобы добраться до Европы. Это увеличивает продолжительность путешествия примерно на десять дней и стоимость примерно на 30%.

