КСИР заявляет о полном контроле над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции сообщает о том, что полностью контролирует Ормузский пролив, который является ключевым пунктом для мировой торговли нефтью на входе в Персидский залив.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морского флота Исламской Республики», – заявил Мохаммед Акбарзаде, высокопоставленный чиновник военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, сообщает информационное агентство Fars.

Тегеран, Елена Васильева

