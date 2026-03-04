российское информационное агентство 18+

Среда, 4 марта 2026, 09:24 мск

КСИР заявляет о полном контроле над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции сообщает о том, что полностью контролирует Ормузский пролив, который является ключевым пунктом для мировой торговли нефтью на входе в Персидский залив.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем военно-морского флота Исламской Республики», – заявил Мохаммед Акбарзаде, высокопоставленный чиновник военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, сообщает информационное агентство Fars.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

