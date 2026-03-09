В Иране выбрали нового верховного лидера

Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи – второй сын предыдущего главы государства Али Хаменеи. Такое решение принял Совет экспертов исламской республики, состоящий из 88 высокопоставленных священнослужителей.

Известно, что Моджтаба – священнослужитель, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, который погиб в результате ударов по Тегерану 28 февраля.

Тегеран, Анастасия Смирнова

