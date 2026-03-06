Цены на нефть преодолели отметку в $87 за баррель и продолжают расти

Стоимость североморской нефти марки Brent поднялась выше $87 за баррель, достигнув максимального значения с июля 2024 года на фоне войны на Ближнем Востоке.

Согласно данным на 13:45 мск, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE торгуются по $87,44 за баррель, что на $2,03 (+2,07%) выше закрытия предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI к этому времени подорожали на $3,45 (+4,26%%), до $84,46 за баррель.

Сегодня Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что движение судов в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, СПГ и других сырьевых товаров, почти полностью остановилось. За последние сутки через пролив прошли лишь два коммерческих судна, и это были не нефтетанкеры, отмечается в сообщении, передает «Интерфакс».

Десятки нефтетанкеров и газовозов застряли в Персидском заливе из-за слишком больших рисков для движения через Ормузский пролив, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские военные пока не принимали мер по блокированию Ормузского пролива, однако могут сделать это в будущем. В ответ на сообщения о том, что движение судов через пролив фактически остановилось, он сказал, что «суда опасаются идти туда». Ранее иранские военные предупреждали, что готовы потопить суда при попытках пройти через пролив.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

