Почти 16 тысяч россиян вывезли из государств Ближнего Востока

Из государств Ближнего Востока которые вовлечены в вооруженный конфликт, вывезли около 15,8 тысячи россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«К настоящему моменту страны Персидского залива уже покинули около 15,7-15,8 тысячи пассажиров. Только за сутки из ОАЭ смогли улететь примерно 7 тысяч россиян, из них 3,9 тысячи – с начала дня 5 марта», – уточнили в АТОР.

С второго по четвертое марта из ОАЭ и Омана было выполнено 64 рейса, на которых в Россию вернулись 12,2 тысячи пассажиров, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие города. За последние сутки из ОАЭ в Россию выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи.

Москва, Анастасия Смирнова

