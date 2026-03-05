Bloomberg: танкеры с нефтью РФ возвращаются в Индию из-за войны в Иране

Российские танкеры с нефтью возвращаются в Индию из-за перебоев с поставками, связанных с кризисом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Нью-Дели вновь покупает нефть у Москвы из-за нападения США на Иран. «Поставки российской нефти в Индию возобновились на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Согласно данным отслеживания судов, две партии российской нефти с пунктом назначения в Восточной Азии теперь направляются в Индию», – говорится в статье.

Как свидетельствуют данные компаний, Kpler и Vortexa, на этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров, перевозящих в общей сложности около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил пошлины на импорт из Индии на фоне обещаний Нью-Дели прекратить закупки российского топлива. Индийские нефтеперерабатывающие компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries не стали заключать сделки с Россией на март и апрель.

Однако обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к закрытию Ормузского пролива, что резко повысило вероятность дефицита нефти, которой Индия замещала импорт из России, закупая топливо в странах Персидского залива.

