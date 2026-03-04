российское информационное агентство 18+

Среда, 4 марта 2026

Минфин РФ приостанавливает операции по бюджетному правилу

Министерство финансов России приостанавливает покупку и продажу валюты и золота по бюджетному правилу. Это связано с корректировкой цены отсечения на нефть.

«Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года», – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что решение было принято «в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве». Когда операции будут возобновлены, объем отложенной покупки или продажи уточнят с учетом новых параметров базовой стоимости нефти.

В настоящее время базовая цена на нефть составляет 59 долларов за баррель. Доходы, полученные сверх этого лимита, отправляются на покупку валюты и золота. Если же доходы ниже базовой цены, то Минфин продает валюту и золото, чтобы компенсировать недополученные средства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил о планах по изменению базовой цены на нефть. По его словам, правительство может ужесточить бюджетное правило, снизив стоимость отсечения. Такая корректировка позволит сохранить средства ФНБ и снизить давление на валютный рынок.

